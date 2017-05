CIUDAD DE MÉXICO.- Amiga del cantante hace algunos años, Martha Figueroa afirmó que “El Sol” no supo juntarse con un equipo que le hiciera crecer su carrera, además de considerar injustos lo que vive la estrella en su proceso legal actual.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Figueroa reveló que alguna vez llegó a entablar conversación con el ex mánager William Brockhaus, y que fue él mismo, junto con su esposa, quienes convencieran al compositor de no asociarse con ella para el lanzamiento de su libro hace algunos años.

“Más que gran defensora me parece que soy una gran admiradora suya, porque sí valoro mucho la carrera que ha tenido todos estos años y definitivamente también es una gran figura que nos ha dado para vivir de los escándalos también mucho muchos años, por donde le veas lo admiro mucho.

“Lo que está pasando yo creo que es un descuido suyo a nivel administrativo y Luis Miguel siempre se ha rodeado de gente muy idiota y entre esa bola han estado muchos que no han sabido manejar su carrera y que no lo han asesorado nada. Resultado de eso ha sido que hoy esté enfrentando sus problemas legales pero yo creo que Luis Miguel va a salir airoso como siempre, yo creo que no está para nada en la situación en la que lo están presentando y ni está en la ruina ni está acabado. Yo creo que tiene con qué defenderse y lo va a hacer en las próximas semanas. Yo creo que simplemente ha estado mal administrado, mal asesorado como toda la vida y descuidado en ese sentido, él va a estar bien”, afirmó.

“Esas épocas ya no van a volver, yo creo que eran otros tiempos, era otro Luis Miguel, era otro público y eran otras épocas. Ni cuando le iba bien hace algunos años logró hacer esa marca que impuso hace muchos años. Yo creo que va a regresar ese Luis Miguel que puede hacer diez conciertos en el Auditorio y hasta ahí. Yo creo que no va a regresar ese que queremos que vuelva, el que tenía 20 años, ¿no? Va a regresar uno maduro, cantando bien como él lo hace pero yo creo que si estamos pensando que queremos ver al de antes ese ya se fue y ya no está. Yo creo que puede regresar en una época complicada de la industria, complicada porque el público se ha olvidado de él y solamente quedan los fans de siempre y porque no tiene público nuevo”.