Luis Miguel regaña a su equipo de sonido en pleno concierto

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante su presentaciones en el Auditorio Nacional, Luis Miguel se mostró molesto con el trabajo del staff de sonido y no dudo en evidenciarlo frente a su público.

“Hay mucha gente nueva en esta producción, y no quiere decir, no es que no sean muy inteligentes, lo que pasa es que hay que acostumbrarse a los niveles, para que ustedes puedan oír mejor. No es por nada, yo por mí que me vuelen la cabeza, pero quiero que ustedes oigan bien”, expresó El Sol.

Cabe señalar que el intérprete mostró también su descontento al lidiar con el cable de su micrófono que se le enredó en varias ocasiones, pero como todo un profesional no dejo de cantar.

Aquí te dejamos el video:

Cabe señalar que este fin de semana Luis Miguel llegó a 225 presentaciones en el Auditorio Nacional, siendo el artista que más conciertos ha ofrecido en el gran recinto.