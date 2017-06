“Luego no chillen porque los matan”: Señala funcionario a periodistas

Sergio Escobedo, secretario particular de la sindica del municipio chihuahuense de Meoqui, fue despedido.

MÉXICO.- El secretario particular de la sindica del municipio chihuahuense de Meoqui fue cesado de su cargo tras arremeter en su cuenta de Facebook contra comunicadores del estado.

Sergio Escobedo publicó en su cuenta personal de Facebook el siguiente texto:

“Vomito a todos los medios de comunicación del estado de Chihuahua. Reporteros, periodistas, medios digitales y prensa escrita están al servicio del PRI publicando mentiras de funcionarios panistas para quemarlos. Porque no publican mentiras de su chingada madre. Lo bueno que ya existen las redes sociales y ya no engañan a nadie. Y luego no chillen porque los matan”.

Tras la publicación, la sindica Elsa García se deslindó de la publicación, ofreció una disculpa pública y aseguró que Sergio Escobedo sería cesado de su cargo a partir de este viernes.

Escobedo es militante del Partido Acción Nacional y en su perfil cuenta con fotografías a lado de figuras como Gustavo Madero Muñoz, Ernesto Cordero y el gobernador Javier Corral.

Este 23 de junio periodistas de Chihuahua conmemoran tres meses del asesinato de Miroslava Breach.