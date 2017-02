Lucía Villalón, dolida por “deslealtad” del “Chicharito”

La periodista está muy tranquila y no se cierra al amor, aunque no repetiría con un futbolista. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista española Lucía Villalón comentó que lo más complicado de su ruptura con el futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández fue la “deslealtad”.

Villalón acudió al desfile de Jorge Vázquez de la Pasarela Cibeles y habló al periódico español “El Mundo” no sólo del fin de su compromiso con el deportista sino del romance que éste tiene con la actriz Camila Sodi.

La joven comentó que ya se encuentra bien de sus problemas pulmonares, por los que estuvo internada y a punto de morir. En cuanto a su estado emocional, dijo que la ruptura la lleva por dentro.

Ante la pregunta de que si la ruptura se debió a que “Chicharito” no la apoyó en su enfermedad, Villalón respondió “Efectivamente. Y eso generó otros problemas”.

Cuando le preguntaron sobre las recientes fotos del futbolista con Camila Sodi en París, la periodista deportiva comentó que “cada uno hace su vida y cada uno tiene sus tiempos de reacción o de luto, como se quiera llamar. Si él ha rehecho su vida, que le vaya muy bonito”.

Señaló que no tiene ningún tipo de relación con él y que lo más difícil ha sido “la deslealtad. No me lo esperaba… ¡Me iba a casar con él!”.

Dijo además que está muy tranquila y no se cierra al amor, aunque no repetiría con un futbolista.