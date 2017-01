Lucía Méndez desconcertada por quedar fuera del homenaje a Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez no fue tomada en cuenta para los homenajes que este año se le rendirán a Juan Gabriel tras su muerte el año pasado, tanto en Parácuaro, Michoacán como en el Estado de México con el concierto “Eternamente Juan Gabriel” con artistas de talla internacional y nacional.

“A mí Iván (Aguilera) no me invitó y puedo entenderlo quizá porque me contrataron en ‘Amor eterno’ (El musical fallido) y no sé cuáles son los problemas ni me meto”, dijo en entrevista a JDS la comadre de Juan Gabriel.

Explicó que posiblemente por estar en la obra de Omar Suárez que desconoce si volverá a escena no fue invitada a cantar. “Yo no juzgo ni mucho menos, yo creo que habrá muchos homenajes a Juan Gabriel en un futuro y en alguna ocasión estaré”, dijo, además que desde la muerte del Divo de Juárez (28 de agosto de 2016) no ha tenido contacto con su familia.

De lo que sí está contenta es que arranca el año con el propósito de seguir volando por los aires con su show musical “Lucía Méndez en escena” y ahora lo hará pero en un palenque por primera vez.

“Para este año estaré en el Palenque de Texcoco, quieren que vuele, ya les gustó y estamos viendo la posibilidad de cómo volar en el palenque, qué ilusionismo vamos a usar Alexander Blade y yo”, señaló luego de partir una Rosca de Reyes en una reconocida pastelería de la cual es socia y para su suerte le salió el muñeco.

Tras su exitosa presentación en el Teatro Metropólitan en diciembre, adelantó que además del vuelo, prepara otros actos ilusionistas para que su show sea más atractivo para el 30 de marzo cuando se presente en Texcoco.

“Tampoco me voy a matar porque es muy peligroso, pero me siento muy segura con el arnés”, apuntó.

Fuera de la música no tiene proyectos en televisión pero si la han invitado a grabar series fuera de México. “Son personajes muy fuertes pero ahorita me voy a dedicar a mi show porque es muy fuerte la inversión y tengo que recuperar además de que la gente salga contenta”.

Finalmente dijo estar contenta en el amor pero sobre todo por tener salud y mucho optimismo para este 2017.