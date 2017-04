Luchador Súper Porky descarta estar retirado y sueña volver al ring

CIUDAD DE MÉXICO.- En proceso de recuperación debido a problemas de salud, el luchador Súper Porky descartó que esté retirado de la actividad profesional y sólo espera estar al 100 por ciento para volver a los cuadriláteros.

Un año sin luchar tiene el carismático gladiador, quien debido a problemas en las piernas y a su sobrepeso tuvo que alejarse de su actividad profesional, pero todo marcha bien, incluso ya bajó 40 kilos, comentó a Notimex.

“Me pusieron un balón gástrico, la pierna izquierda no quiere seguir bien pero aquí estamos. Las piernas se me estaban doblando por tanto golpe de 40 años y por lo gordo, se me iban de lado, traía 151 kilos y ahora tengo 111, a seguir echándole ganas y acomodar la pierna, quiero seguir en la lucha libre”, dijo.