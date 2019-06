Lozoya no acudirá a declarar; asegura que proceso en su contra es ilegal

CIUDAD DE MÉXICO.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, informó que no acudirá a declarar ante el juez de control que lo requiere, por considerar que no existen las garantías legales para llevarlo a cabo.

En una carta a la opinión pública, difundida en redes sociales, el exfuncionario federal aseguró que la orden de aprehensión en su contra es irregular e ilegal, además de que las órdenes de cateo en la casa de sus padres se obtuvieron con falsos informes policiales.

Según Lozoya Austin, «ha habido una persecusión mediática en mi contra desde el 2017, en donde se me ha acusado, se me ha juzgado y se me ha condenado, violando en mi perjuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Detrás de esta campaña mediática hay intereses de poder los cuales serán develados en su momento».