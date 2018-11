Los Tigres amarra boleto a la Liguilla luego de golear 6-1 al Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Tigres de la UANL amarraron prácticamente su boleto a la Liguilla luego de vapulear de manera escandalosa 6-1 al Puebla, en un partido donde André Pierre Gignac fue el gran protagonista al anotar cuatro goles con los que se convierte en el nuevo líder de goleo a una jornada de terminar el Apertura 2018.

Para sorpresa de todos, Puebla comenzó ganando el encuentro con un fortuito gol de Cavallini al minuto 18; sin embargo, dos minutos después el delantero francés emparejo la pizarra en una jugada donde el arquero de Puebla, Nicolás Vikonis sufrió una lesión por la que tuvo que salir del terreno de juego.

#VamosConTodo ¡Gooooool de @TigresOficial! Tras recurrir al VAR, se le da el gol a André Pierre Gignac y empata el marcador @TigresOficial 1-1 @ClubPueblaMX, J-16 Apertura 2018 Sigue el MxM en TDcom

Tigres le dio la vuelta al marcador al minuto 37 gracias a una gran jugada colectiva que terminó con Edu Vargas dentro del área grande, desde donde sacó un disparo cruzado para vencer al arquero; no obstante, eso no sería todo, pues Gignac se encargó de marcar el tercero con un soberbio cobro de tiro libre.

El francés no solo colaboró con goles, sino también con asistencias, como la que le dio a Edu Vargas en el tiempo de compensación del primer tiempo con lo que el chileno marcó su doblete y puso el 4-1 parcial.

Ya en el complemento, Gignac siguió completamente encendido y tan solo al minuto 49 hizo una gran jugada individual por la banda izquierda para después recortar y sacar un potente y colocado disparo de pierna derecha para marcar su triplete.

Pero eso no sería todo pues hasta la suerte le quiso regalar un gol al francés, quien al recibir el esférico en los linderos del área, el balón le hizo un bote raro que provocó que hiciera aun terrible contacto, pese al cual terminó marcando su cuarto gol del partido.

Fue así que los Tigres, de la mano de un brillante Gignac que llegó a 14 anotaciones en el torneo para perfilarse como campeón goleador, llegó a 26 unidades con las que, de manera, momentánea, escala hasta la cuarta posición de la tabla general, prácticamente amarrando su boleto a la Liguilla.