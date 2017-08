Los Simpsons podrían tener una segunda película

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo detrás de los Simpsons está trabajando con algunas ideas para una segunda película.

En una entrevista con Entertainment Weekly (vía ComicBook), el director David Silverman comentó que su equipo está listo para trabajar en una secuela, sin embargo, falta que Fox apruebe el proyecto.

“Me encantaría que hubiera una [película] más, pero aún estamos un poco lejos de ella. Hemos hablado de muchas cosas. Lo hemos pensado pero aún no pasa nada”, comentó el creativo. “Seguimos aterrizando la idea porque no es tan sencillo trabajar en una película y seguir con el show de televisión”.

A pesar de esto, el productor Al Jean aseguró que la cinta ya está en las primeras etapas de producción.

“Yo diría [que está] en las primeras etapas. Estoy siendo cauteloso con algunas cosas. No quiero que sea riesgoso en términos de presupuesto, así como no quiero que todo esté relacionado con el dinero”, comentó Jean. “Quiero que sea una gran película. No tengo la necesidad de una secuela a menos de que sea asombrosa”.

Aún falta mucho para conocer los detalles de la segunda película de los Simpsons, sobretodo tomando en cuenta el tiempo que el estudio tardó en aprobar la primera cinta. Mientras esperamos pacientemente, aquí puedes ver los detalles de la próxima serie de Matt Groening.