Los Simpson están cumpliendo 30 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El 19 de abril, pero de 1987, el Show de Tracy Ullman presentó un corto animado titulado “Good Night”, donde aparecía una familia amarilla, con un diseño de personaje por demás grotesco; el nombre de esos peculiares protagonistas eran Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, Los Simpson, creados por un desconocido joven llamado Matt Groening.

A pesar de recibir críticas por parte de muchas personas, principalmente padres de familia, el corto fue un éxito, lo que trajo consigo su aparición regular en el show, juntando alrededor de 48 episodios de un minuto; hasta que la cadena Fox decidió dar el gran paso y le propusieron a Groening hacer que su ya popular familia tuviera su propio programa de media hora.

Así, en diciembre de 1989, se estrenó el primer capítulo como tal de Los Simpson, el cual fue el especial navideño donde Homero y Bart adoptan a Ayudante de Santa o Huesos.

Desde su primera aparición, Los Simpson han cambiado en muchos sentidos; por motivos de tiempo, esos cortos no tenían un argumento elaborado, sólo eran meras situaciones cómicas que implicaban a uno o más miembros de la familia; por lo mismo, no había una diferencia marcada en la personalidad de los integrantes, Bart y Lisa eran prácticamente igual de traviesos, Homero sólo estaba ahí para ser molestado y Marge no tenía mucha participación.

De igual manera, su diseño se modificó al pasar de los años, volviéndose más estilizado, aunque sin dejar de lado su estadio original.

Como mencionamos arriba, los cortos, y posteriormente el show, fueron blanco de polémica durante sus inicios; principalmente porque no se consideraba apta para los niños, sin embargo, Groening aclaró que no era una serie para los menores; dando como resultado una de las primeras animaciones occidentales que era dirigida para adolescentes y adultos. Curiosamente, fueron los infantes los que elevaron al show a la categoría que ostenta actualmente, pues objetivamente, el humor y situaciones ahí manejadas nunca fueron tan densas u ofensivas como para que no pudiera ser disfrutado por todos.

Señalar los aportes de Los Simpson a lo largo de estas 3 décadas se convertiría en una tarea infinita; lo que sí podemos mencionar, continuando la idea anterior, es que sirvió para abrir el camino a otras series animadas para adultos, como South Park, Padre de Familia, American Dad, Daria, Beavis & Butthead y la propia Futurama de Groening, además de convertirse, por mucho tiempo, en la principal fuente de ingresos de la cadena FOX.

Actualmente, el programa ya no cuenta con la popularidad de antes, muchos se lo atañen a lo longevo del mismo y la caída en la calidad de los guiones, los cuales incluso modificaron las personalidades de la familia.

Fuente: SDP