“Los que saben de esteroides, saben que ‘Canelo’ usa algo”: Chávez Jr.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tremendas declaraciones las que hizo Julio César Chávez Jr. a través de redes sociales, pues sugirió que el dopaje positivo de Saúl Álvarez no se debió al consumo de clembuterol mediante carne contaminada, sino a la ingesta de esteroides.

“No creo que la carne sea el problema, pueden ver su cuerpo, su carácter, la forma en que reacciona cuando alguien le dice algo. Pienso que ‘Canelo’ fue muy obvio… su forma de comportarse, su carácter, cómo fue tan grosero con el entrenador de Golovkin, Abel Sánchez… la gente que sabe de esteroides, sabe que ‘Canelo’ está usando algo, pero no creo que esa sea la razón por la que Canelo es un buen boxeador, se merece todo el crédito del mundo”, dijo en Instagram.

El dopaje del tapatío provocó que ayer la Comisión Atlética de Nevada le impusiera una sanción de seis meses sin pelear, por ende, la función que sostendría ante Gennady Golovkin quedó cancelada, aunque esta podría disputarse en septiembre próximo.

Finalmente, el junior reveló que ya se encuentra entrenando para ponerse a tono, toda vez que volverá a ponerse los guantes en el mes de junio o julio,

“Voy a pelear en junio o julio, estoy esperando que me hablen para confirmarme, pero ya estoy entrenando. Subí mucho de peso, he estado bajando de peso, no me han dado pelea, no hubo una pelea buena, pero ya es tiempo de pelear, no estaba convencido de si iba a volver a pelear o no, pero decidí volver a pelear otra vez en mi peso”, concluyó.