Los perdedores del Grammy se llevaron… ¡cachorros!

James Corden, encargado de conducir la ceremonia, regaló cachorros a los nominados que no ganaron un premio, para que nadie se fuera a casa “con las manos vacías”.

“Debo decirles a todos los nominados que no regresarán a casa con las manos vacías porque toda la noche vamos a darles cachorros de consolación; entonces, si no obtuvieron un Grammy, se llevan un cachorro”, dijo el comediante.

En la ceremonia, los voluntarios llevaron a unos adorables perros a los otros nominados de Mejor Álbum de Comedia: Jerry Seinfeld, Jim Caffigan y Sarah Silverman, luego de que Dave Chappelle se llevó el galardón a casa.

“Debo decirte, Jerry, ten cuidado, esa es Roxy, es una moribunda”, agregó Corden. “¿Y quién se llevó a Ruby? Creo que fue Jim Gaffigan. Ella no está entrenada para ir al baño, sólo para que sepas”, comentó Corden a los nominados.

Este pequeño acto fue uno de los más destacados de la noche y fue una forma de incentivar la adopción de mascotas.

Jerry Seinfeld may have close to a billion dollars, but he’s the same as all of us. #Grammyspic.twitter.com/o3mKvHvTxV

— Page Six (@PageSix) 29 de enero de 2018