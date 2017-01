Los Pats funden a los Acereros y van al Super Bowl

ESTADOS UNIDOS.- Los Patriotas de Nueva Inglaterra recibieron, en Foxborough, Massachusetts, a unos Acereros de Pittsburgh que venían con hambre de regresar a un Super Bowl.

En el primer cuarto las defensivas fueron las protagonistas ya que durante prácticamente todo el cuarto no permitieron ‘touchdown’, hasta que a finales del primer periodo, Tom Brady encontró solo a Chris Hogan para recibir su primer pase de anotación, adelantando así a los Pats 10 – 0.

El segundo cuarto estuvo plagado de muy buenas posesiones de parte de ambos equipos. Primero, Pittsburgh despertó y mediante una gran serie ofensiva de trece jugadas y 84 yardas recorridas, fue como lograron acortar la distancia, aunque el pateador acerero, Chris Boswell, falló el punto extra y el marcador quedaba hasta entonces 10 – 6.

