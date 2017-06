Los momentos más “Cringey” de la E3

NUEVO LAREDO,TAM.- Todos hablamos de lo grandiosa y asombrosa que fue la E3 este año, pero incluso los presentadores, creadores y participantes de esta mega convención no estuvieron exentos de los momentos incómodos, cometiendo penosos errores como lo fueron: pronunciar de manera in-intencional frases con doble interpretación, el entrar de forma innesperada al “livestream” o el quedarse completamente en blanco arriba del escenario.

Como lo fue en el caso de Jesse Wellens, el famoso vlogger conocido por su canal de youtube prank vs prank y su polémica separación con su pareja con quien dirigía su canal, al momento de realizar la presentación del nuevo Need for Speed Payback tuvo fallas con el teleprompter lo que lo llevó a pasar un embarazoso momento lleno de espacios en blanco y tartamudeos ; su vídeo se convirtió tan popular en las redes sociales que días después de este hecho Wellens realizó un vídeo explicando lo ocurrido en la presentación.

Incluso grandes personajes como Yves Guillemont (CEO de Ubisoft) y Shigeru Miyamoto ( diseñador y productor de videojuegos como Zelda y Mario) no pudieron salvarse al anunciar el nuevo Mario + Rabbids Kingdom Battle ya que las barreras del lenguaje hicieron de este encuentro un momento muy “cringey”.

Pero no queremos arruinarte la oportunidad de ver estos divertidos “fails” así que aquí te dejamos un vídeo con los momentos que te harán “retorcerte” de la pena.

Jesse Wellens explicando lo ocurrido en la E3 “Realmente lo estropee”: