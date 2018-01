Los Grammy buscan crear conciencia sobre violencia sexual

NUEVA YORK.- La industria musical no ha sido sacudida por tantas acusaciones de violencia sexual como Hollywood, pero aun así sus miembros buscan mostrar solidaridad con el movimiento Me Too en su gran noche.

Importantes ejecutivos han pedido que los artistas, empleados y otros invitados lleven una rosa blanca el domingo en apoyo a Time’s Up en la 60ma edición de los Grammy, que tendrá lugar en Nueva York. La organización fue conformada por celebridades y ejecutivos clave de Hollywood que incluyen a Reese Witherspoon, Shonda Rhimes y América Ferrera, y la mayoría de las estrellas vistieron de negro y portaron prendedores de Time’s Up este mes en apoyo al movimiento en los Globos de Oro.

Entre los artistas que ya han confirmado que llevarán la rosa el domingo están Dua Lipa y Halsey, quien leyó un emotivo poema detallando un abuso sexual en la Marcha de las Mujeres en Nueva York el sábado pasado. Próximamente se conocerían más nombres de participantes.

“No hemos tenido el tsunami que han tenido los políticos y Hollywood, pero seguimos siendo mujeres”, dijo el miércoles por la noche a The Associated Press Meg Harkins, vicepresidenta de mercadotecnia en Roc Nation y una de las personas detrás del impulso a Time’s Up en la entrega de premios de la Academia de la Grabación.

“Me gustaría ver a hombres y mujeres con rosas blancas y me gustaría que hombres y mujeres pronuncien discursos profundos en los Grammy”, dijo.

Tras los Globos, Harkins se charló con la ejecutiva de Interscope/Geffen/A&M Karen Rait sobre lo que podría hacerse en los Grammy.

“Todos estuvimos de acuerdo en que era realmente necesario”, dijo Harkins. “Todos hemos sentido el cambio político y cultural en los últimos meses”.

Las mujeres congregaron a otras a una junta el lunes y para el miércoles enviaron el primer correo electrónico instando a la gente a llevar una rosa blanca. También señalaron que Rapsody, la única mujer nominada en la categoría de álbum de rap, lo haría.

“Elegimos la rosa blanca porque históricamente significa esperanza, paz, compasión y resistencia”, decía el correo. “Por favor déjennos saber que podemos agregar su nombre a la lista de partidarios. El mundo está escuchando”.

En cuestión de horas había cientos de personas habían confirmado, dijo Harkins. La medida fue apoyada por los directores de Atlantic Records, Julie Greenwald y Craig Kallman. Greenwald envió la misiva a su personal, confirmó un representante del sello.

“No solo han exhortado a sus artistas a firmar, sino también a sus empleados”, dijo Harkins.

La rosa blanca se eligió en parte porque es algo que podía hacerse rápido, y porque el color ha sido usado por mucho tiempo como parte del movimiento sufragista femenino. Hillary Clinton vistió de blanco cuando aceptó la nominación demócrata para la contienda presidencial en 2016.

“No solo es una pista visual para sentirse empoderada; se trata de hecho de dar dinero a las mujeres que necesitan ayuda”, dijo Harkins.

Time’s Up no solo busca de crear conciencia sobre la violencia sexual, sino también proporcionar dinero para un fondo de defensa legal para personas en todas las industria que luchan contra este tipo de conducta inapropiada. Hasta ahora se han recaudado unos 15 millones de dólares.

El empresario musical Russell Simmons quizá ha sido hasta ahora la figura más prominente acusada de violencia sexual. El exdirector del sello Epic, L.A. Reid, también ha enfrentado denuncias, pero en comparación con el cine, la televisión o incluso la política, los escándalos han sido relativamente pocos en la música, lo que ha hecho que muchos se pregunten cuándo llegará el debate a esta industria.

“Es una pregunta legítima. No sé la respuesta”, dijo Harkins. Aunque agregó: “Si sucede y cuando suceda, queremos ser súper proactivos. … Estamos pronunciándonos con fuerza antes de una crisis, para poder evitar una crisis”.