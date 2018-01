Los ganadores de los Critics’ Choice Awards 2018

E.U.- Esta noche han sido entregados los Critics’ Choice Awards, los premios que otorga la Broadcast Film Critics Association de Estados Unidos y Canadá, la más grande de su categoría con más de 300 críticos como miembros y que cada año reconoce lo mejor del cine y la televisión. La actriz y modelo Olivia Munn fue la anfitriona de esta ceremonia de premiación.

La última producción de Guillermo del Toro The Shape of Water partió como la más nominada al acumular 14 nominaciones en estos premios y se alzó con el galardón más importante de la noche al ser reconocida como la Mejor Película del Año, además de sumar el de director, el segundo en importancia.

El presidente de esta asociación, Joey Berlin, dijo que en esta edición, la número 23, había una variedad temática : “2017 ha demostrado ser un año increíblemente emocionante cinematográficamente – y ser uno de los más abiertos en términos de posibilidades para los premios. La combinación de cineastas y actores legendarios junto con nuevas voces vibrantes que representan estilos y perspectivas frescas y variadas ha desafiado a críticos y espectadores por igual”.

Sus palabras anticiparon lo que finalmente sucedió, una ceremonia que repartió premios a las distintas películas. De las 14 nominaciones de La Forma del Agua, Del Toro terminó llevándose cuatro, 3 Anuncios por un Crimen sumó 3 y Get Out, I, Tonya y Darkest Hour se llevaron dos galardones cada una de ellas. También se premió a Call Me By Your Name, The Disaster Artist y El Hilo Fantasma, todas dentro del cuadro de producciones multinominadas y premiadas en esta temporada de premios.

Estos reconocimientos que también brindan un espacio aparte para los géneros de comedia, terror, ciencia ficción y acción, este año reconoció a Mujer Maravilla (leer la reseña) como la mejor película de acción 2017 y le otorgó a su protagonista, la actriz Gal Gadot, el galardón “See Her” con el que se honra a una mujer que encarna valores que producen cambios de estereotipos, además de dar importancia a quienes son una buena representación femenina en la industria. Entre tanto, la mejor comedia fue para “The Big Sick” (leer reseña) imponiéndose sobre “Lady Bird” que es la que ha estado llevándose todos los premios en ese apartado.

RESUMEN POR PRODUCCIONES MÁS GANADORAS

1. La Forma del Agua: 4 premios. Mejor Película, Director, Diseño de Producción y Banda Sonora

2. 3 Anuncios por un Crimen: 3 premios. Mejor Reparto, Mejor Actriz, Mejor Actor Reparto

3. Get Out: 2 premios. Mejor Película de Terror, Mejor Guion

4. Darkest Hour: 2 premios. Mejor Actor, Mejor Maquillaje y Peinado

5. I, Tonya: 2 premios: Mejor Actriz Comedia, Mejor Actriz Reparto

Lista de Ganadores de los Critics’ Choice Awards 2018 en las categorías de cine:

Mejor Película

The Big Sick

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

The Florida Project

Get Out

Lady Bird

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Actor

Timothée Chalamet – Call Me by Your Name

James Franco – The Disaster Artist

Jake Gyllenhaal – Stronger

Tom Hanks – The Post

Daniel Kaluuya – Get Out

Daniel Day-Lewis – Phantom Thread

Gary Oldman – Darkest Hour

Mejor Actriz

Jessica Chastain – Molly’s Game

Sally Hawkins – The Shape of Water

Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Meryl Streep – The Post

Mejor Actor Reparto

Willem Dafoe – The Florida Project

Armie Hammer – Call Me By Your Name

Richard Jenkins – The Shape of Water

Sam Rockwell – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Patrick Stewart – Logan

Michael Stuhlbarg – Call Me by Your Nam

Mejor Actriz Reparto

Mary J. Blige – Mudbound

Hong Chau – Downsizing

Tiffany Haddish – Girls Trip

Holly Hunter – The Big Sick

Allison Janney – I, Tonya

Laurie Metcalf – Lady Bird

Octavia Spencer – The Shape of Water

Mejor Actor/Actriz Joven

Mckenna Grace – Gifted

Dafne Keen – Logan

Brooklynn Prince – The Florida Project

Millicent Simmonds – Wonderstruck

Jacob Tremblay – Wonder

Mejor Reparto

Dunkirk

Lady Bird

Mudbound

The Post

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Director

Guillermo del Toro – The Shape of Water

Greta Gerwig – Lady Bird

Martin McDonagh – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Christopher Nolan – Dunkirk

Luca Guadagnino – Call Me By Your Name

Jordan Peele – Get Out

Steven Spielberg – The Post







Mejor Guion Original

Guillermo del Toro and Vanessa Taylor – The Shape of Water

Greta Gerwig – Lady Bird

Emily V. Gordon and Kumail Nanjiani – The Big Sick

Liz Hannah and Josh Singer – The Post

Martin McDonagh – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Jordan Peele – Get Out

Mejor Guion Adaptado

James Ivory – Call Me by Your Name

Scott Neustadter and Michael H. Weber – The Disaster Artist

Dee Rees and Virgil Williams – Mudbound

Aaron Sorkin – Molly’s Game

Jack Thorne, Steve Conrad, Stephen Chbosky – Wonder

Mejor Cinematografía

Roger Deakins – Blade Runner 2049

Hoyte van Hoytema – Dunkirk

Dan Laustsen – The Shape of Water

Rachel Morrison – Mudbound

Sayombhu Mukdeeprom – Call Me By Your Name

Mejor Diseño de Producción

Paul Denham Austerberry, Shane Vieau, Jeff Melvin – The Shape of Water

Jim Clay, Rebecca Alleway – Murder on the Orient Express

Nathan Crowley, Gary Fettis – Dunkirk

Dennis Gassner, Alessandra Querzola – Blade Runner 2049

Sarah Greenwood, Katie Spencer – Beauty and the Beast

Mark Tildesley, Véronique Melery – Phantom Thread

Mejor Montaje

Michael Kahn, Sarah Broshar – The Post

Paul Machliss, Jonathan Amos – Baby Driver (empate)

Lee Smith – Dunkirk (empate)

Joe Walker – Blade Runner 2049

Sidney Wolinsky – The Shape of Water

Mejor Vestuario

Renée April – Blade Runner 2049

Mark Bridges – Phantom Thread

Jacqueline Durran – Beauty and the Beast

Lindy Hemming – Wonder Woman

Luis Sequeira – The Shape of Water

Mejor Maquillaje y Peinado

Beauty and the Beast

Darkest Hour

I, Tonya

The Shape of Water

Wonder

Mejor Efectos Visuales

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Thor: Ragnarok

War for the Planet of the Apes

Wonder Woman

Mejor Película Animada

The Breadwinner

Coco

Despicable Me 3

The LEGO Batman Movie

Loving Vincent

Mejor Película de Acción

Baby Driver

Logan

Thor: Ragnarok

War for the Planet of the Apes

Wonder Woman

Mejor Comedia

The Big Sick

The Disaster Artist

Girls Trip

I, Tonya

Lady Bird

Mejor Actor Comedia

Steve Carell – Battle of the Sexes

James Franco – The Disaster Artist

Chris Hemsworth – Thor: Ragnarok

Kumail Nanjiani – The Big Sick

Adam Sandler – The Meyerowitz Stories (New and Selected)

Mejor Actriz Comedia

Tiffany Haddish – Girls Trip

Zoe Kazan – The Big Sick

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Emma Stone – Battle of the Sexes

Mejor Película de Horror o Ciencia Ficción

Blade Runner 2049

Get Out

It

The Shape of Water

Mejor Película Extranjera

BPM (Beats Per Minute)

A Fantastic Woman

First They Killed My Father

In the Fade

The Square

Thelma

Mejor Canción

Evermore – Beauty and the Beast

Mystery of Love – Call Me By Your Name

Remember Me – Coco

Stand Up for Something – Marshall

This Is Me – The Greatest Showman

Mejor Banda Sonora