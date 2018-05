Los ganadores de los Billboard 2018

CIUDAD DE MÉXICO.-Los primeros ganadores ya fueron anunciados, pero las catregorías más importantes aún no. Los premios Billboard pretenden muchas sorpresas en vivo desde Las vegas.

Bruno Mars, Kendrick Lamar, y Ed Sheeran lideran la lista de nominaciones con 15 candidaturas cada uno.

Aquí te dejamos la lista completa de los ganadores

Mejor artista:

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

GANADOR: Ed Sheeran

Taylor Swift

Mejor artista nuevo:

21 Savage

Camila Cabello

Cardi B

GANADOR: Khalid

Kodak Black

Billboard Chart Achievement Award:

GANADOR: Camila Cabello

Cardi B

Drake

Sam Hunt

Ed Sheeran

Mejor artista masculino:

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran

Mejor artista femenina:

Camila Cabello

Cardi B

Halsey

Demi Lovato

GANADOR: Taylor Swift

Mejor dúo/grupo:

The Chainsmokers

Coldplay

GANADOR: Imagine Dragons

Migos

U2

Mejor artista Billboard 200:

GANADOR: Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Chris Stapleton

Taylor Swift

Mejor artista Hot 100:

Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

GANADOR: Ed Sheeran

Mejor artista Streaming Songs:

Cardi B

Drake

GANADOR: Kendrick Lamar

Post Malone

Ed Sheeran

Mejor artista Song Sales:

Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

GANADOR: Ed Sheeran

Mejor artista Radio Songs:

Halsey

Imagine Dragons

Bruno Mars

Charlie Puth

Ed Sheeran

Mejor artista Social:

Justin Bieber

GANADOR: BTS

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes

Mejor artista en Tour:

Coldplay

Guns N’ Roses

Bruno Mars

Ed Sheeran

GANADOR: U2

Mejor artista R&B:

Chris Brown

Khalid

GANADOR: Bruno Mars

SZA

The Weeknd

Mejor artista masculino R&B:

Khalid

GANADOR: Bruno Mars

The Weeknd

Mejor artista femenina R&B Female:

Beyonce

Rihanna

GANADOR: SZA

Mejor Tour R&B:

GANADOR: Bruno Mars

Lionel Richie

The Weeknd

Mejor artista de Rap:

Drake

GANADOR: Kendrick Lamar

Lil Uzi Vert

Migos

Post Malone

Mejor artista masculino de Rap: Drake GANADOR: Kendrick Lamar Post Malone

Mejor artista femenina de Rap:

Bhad Bhabie

GANADOR: Cardi B

Nicki Minaj

Mejor Tour de rap:

J. Cole

GANADOR: JAY-Z

Kendrick Lamar

Mejor artista de Country:

Kane Brown

Luke Combs

Sam Hunt

Thomas Rhett

GANADOR: Chris Stapleton

Mejor artista masculino de Country:

Sam Hunt

Thomas Rhett

GANADOR: Chris Stapleton

Mejor artista femenina de Country:

Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

GANADOR: Maren Morris

Mejor grupo de Country:

GANADOR: Florida Georgia Line

Old Dominion

Zac Brown Band

Mejor Tour de Country:

GANADOR: Luke Bryan

Florida Georgia Line

Tim McGraw & Faith Hill

Mejor artista rock:

GANADOR: Imagine Dragons

Linkin Park

Portugal. The Man

Tom Petty & The Heartbreakers

twenty one pilots

Mejor Tour Rock:

Coldplay

Guns N’ Roses

GANADOR: U2

Mejor artista Latino:

J Balvin

Daddy Yankee

Luis Fonsi

GANADOR: Ozuna

Romeo Santos

Mejor artista DANCE/Electrónica:

GANADOR: The Chainsmokers

Calvin Harris

Kygo

Marshmello

ODESZA

Billboard 200 Album:

Drake, More Life

GANADOR: Kendrick Lamar, DAMN.

Post Malone, Stoney

Ed Sheeran ÷ (Divide)

Taylor Swift, reputation

Albúm más vendido:

Kendrick Lamar, DAMN.

P!nk, Beautiful Trauma

Ed Sheeran, ÷ (Divide)

Chris Stapleton, From A Room: Volume 1

GANADOR: Taylor Swift, reputation

Mejor Soundtrack:

Black Panther

The Fate of the Furious: The Album

The Greatest Showman

Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2

GANADOR: Moana

Mejor álbum R&B:

Khalid, American Teen

GANADOR: Bruno Mars, 24K Magic

SZA, CTRL

The Weeknd, Starboy

XXXTentacion, 17

Mejor álbum Rap:

Drake, More Life

GANADOR: Kendrick Lamar, DAMN.

Lil Uzi Vert, Luv Is Rage 2

Migos, Culture

Post Malone, Stoney

Mejor álbum Country:

Kane Brown, Kane Brown

Luke Combs, This One’s For You

Thomas Rhett, Life Changes

GANADOR: Chris Stapleton, From A Room: Volume 1

Brett Young, Brett Young

Mejor álbum Rock:

GANADOR: Imagine Dragons, Evolve

Linkin Park, One More Light

Panic! At The Disco, Death of a Bachelor

Portugal. The Man, Woodstock

U2, Songs of Experience

Mejor álbum Latino:

Nicky Jam, Fenix

Christian Nodal, Me Deje Llevar

GANADOR: Ozuna, Odisea

Romeo Santos, Golden

Shakira, El Dorado

Mejor álbum electrónico:

Avicii, AVĨCI (01)

GANADOR: The Chainsmokers, Memories…Do Not Open

Calvin Harris, Funk Wav Bounces Vol. 1

Kygo, Stargazing

ODESZA, A Moment Apart

Mejor canción Hot 100:

GANADOR: Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

Kendrick Lamar, “Humble.”

Bruno Mars, “That’s What I Like”

Post Malone ft. 21 Savage, “Rockstar”

Ed Sheeran, “Shape Of You”

Mejor canción de streaming (Audio):

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

GANADOR: Kendrick Lamar, “Humble.”

Lil Uzi Vert, “XO Tour LLIF3”

Post Malone ft. 21 Savage, “Rockstar”

Post Malone ft. Quavo, “Congratulations”

Mejor canción de streaming (Video):

Cardi B, “Bodak Yellow (Money Moves)”

GANADOR: Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

Lil Pump, “Gucci Gang”

Bruno Mars, “That’s What I Like”

Ed Sheeran, “Shape of You”

Mejor canción de radio:

The Chainsmokers & Coldplay, “Something Just Like This”

Imagine Dragons, “Believer”

Bruno Mars, “That’s What I Like”

Charlie Puth, “Attention”

GANADOR: Ed Sheeran, “Shape of You”

Mejor colaboración:

Camila Cabello ft. Young Thug, “Havana”

The Chainsmokers & Coldplay, “Something Just Like This”

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

French Montana ft. Swae Lee, “Unforgettable”

Post Malone ft. 21 Savage, “Rockstar”

Mejor canción de R&B:

Childish Gambino, “Redbone”

DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller, “Wild Thoughts”

Khalid, “Young Dumb & Broke”

Bruno Mars, “That’s What I Like”

Bruno Mars ft. Cardi B, “Finesse”

Mejor canción de Rap:

Cardi B, “Bodak Yellow (Money Moves)”

DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne, “I’m The One

French Montana ft. Swae Lee, “Unforgettable”

Kendrick Lamar, “Humble.”

GANADOR: Post Malone ft. 21 Savage, “Rockstar”

Mejor canción de Country:

Kane Brown ft. Lauren Alaina, “What Ifs”

GANADOR: Sam Hunt, “Body Like A Back Road”

Dustin Lynch, “Small Town Boy”

Bebe Rexha & Florida Georgia Line, “Meant To Be”

Brett Young, “In Case You Didn’t Know”

Mejor canción de rock:

GANADOR: Imagine Dragons “Believer”

Imagine Dragons “Thunder”

Linkin Park ft. Kiiara “Heavy”

Portugal. The Man “Feel It Still”

The Revivalists “Wish I Knew You”

Mejor canción latina:

J Balvin & Willy William Ft. Beyonce, “Mi Gente”

Becky G ft. Bad Bunny, “Mayores”

GANADOR: Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

Maluma, “Felices Los 4”

Wisin ft. Ozuna, “Escapate Conmigo”

Mejor canción de Dance/Electronic:

GANADOR: The Chainsmokers & Coldplay, “Something Just Like This”

Cheat Codes ft. Demi Lovato, “No Promises”

Clean Bandit ft. Sean Paul & Ann-Marie, “Rockabye”

Kygo & Selena Gomez, “It Ain’t Me”

Zedd & Alessia Cara, “Stay”