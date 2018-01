Los Dioses Egipcios te desafiarán en el nuevo evento de Assassin’s Creed Origins

Trial of the Gods estará disponible en marzo para todas las plataformas. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Muy pronto llegará el contenido Trial of the Gods a Assassin’s Creed Origins; el cual pondrá a prueba nuestras habilidades en contra de los Dioses del Antiguo Egipto.

Anubis, Sobek y Sekhmet serán quienes retarán a Bayek durante su viaje de venganza en el Desierto del Sahara. A continuación te mostramos un poco de cada una de las deidades.

Hay que mencionar que cada uno de ellos ya había tenido su propio evento hace unos meses; sin embargo, si no pudiste derrotarlos en esa ocasión, ahora se presentarán los tres al mismo tiempo. Trial of the Gods estará disponible en marzo para todas las plataformas.