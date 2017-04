Los adolescentes prefieren a Xbox sobre PlayStation y Nintendo

Pero de manera contradictoria, su juego favorito es The Legend of Zelda, una exclusiva de Nintendo

CIUDAD DE MÉXICO.- Google realizó un estudio para definir los gustos de los adolescentes (entre 13 y 17 años) y los denominados adultos jóvenes (18 a 24 años); principalmente en lo que se refiere a marcas de consumo, como comida rápida, entretenimiento audiovisual, celebridades, internet, entre otras cosas.

Dentro del rubro que nos atañe, que son los videojuegos, los más jóvenes piensan que Xbox es la mejor marca de la industria; seguida de PlayStation. Suponemos que después estaría Nintendo, aunque la investigación no la marca dentro de la estadística, lo que hace pensar que no la toman mucho en cuenta.

Curiosa y contradictoriamente, su juego favorito es The Legend of Zelda, una exclusiva de Nintendo, después están Call of Duty, GTA, Pokémon, Minecraft y Counter Strike.

Entre los más grandes, PlayStation es la marca preferida, seguido de Xbox; y Nintendo se mantiene a la saga.