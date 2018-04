Los Acereros de Monclova se llevan la Serie

NUEVO LAREDO, TAM.- Las novenas de Tecolotes y Acereros se enfrascaron en un tremendo duelo de lanzadores, en donde ambos equipos se mantuvieron en blanco por diez entradas hasta que los dirigidos por Dan Firova lograron mover la pizarra y con cuadrangular de Jesse Castillo en el treceavo rollo lograron llevarse la serie en el Estadio Nuevo Laredo.

Los Tecolotes iniciaron con Alexis Candelario en la loma de los disparos, donde el dominicano, nacionalizado mexicano hizo una buena labor en seis entradas, otorgando siete chocolates y abandonando el juego sin decisión, siguiendo así sin poder conocer la victoria en seis salidas.

El acero logró inaugurar la pizarra en el décimo rollo, primero José Heberto Félix se embasaba con sencillo, Yefri Pérez se sacrificó con toque, Jorge Flores es retirado del cinco al tres, Félix llegaba a tercera y después de pasaporte intencional a Jesús Castillo, Desmond Jennings conectaba doblete para impulsar la carrera que adelantaba a la visita.

Los Dos Laredos respondieron en el bajo del mismo rollo con el turno de Alex Rivero que iniciaba la entrada con imparable, la “víbora” Osorio tocaba de sacrificio para que Rivero llegara a segunda, Balbino Fuenmayor conectaba de hit, y José Carlos Thompson impulsaba a Rivero con sencillo para así igualar el encuentro.

Tuvieron que pasar tres entradas más para que la pizarra se volviera a mover, ahora del madero del “Jesse” Castillo quien pegó cuadrangular por el derecho al relevista Rubén Vicente, remolcando a Rubén Rivera y Jorge Flores para sumar tres carreras y poner la pizarra cuatro a uno para los Acereros.

Tecolotes como es costumbre no dejaron de pelear y con un out vino pasaporte para Carlos Muñoz, Gilberto Galaviz pega doblete y Yancarlo Angulo acercó a los Tecos con imparable productor de dos, pero al final no fueron suficientes, para que finalmente los de Monclova se llevaran la serie dos juegos a uno.

El pitcher Juan Ramón Noriega se adjudica su tercera victoria de la temporada, la derrota es para Rubén Vicente (0-2), mientras que Rafael Pineda se lleva su primer salvamento.

Este viernes los emplumados reciben a la novena de Rieleros de Aguascalientes, donde iniciarán en el Uni-Trade a partir de las 7PM

Lanzadores Tecolotes

Alexis Candelario 6.0IP 5H 0C

Alex Arteaga 2.0IP 2H 0C

Juan Paniagua 1.0IP 0H 0C

Chris Rocha 1.2IP 4H 1C

Iván Zavala 0.1IP 0H 0C

Lanzadores Acereros

Jaime Lugo 6.0IP 3H 0C

Mario Morales 1.0IP 0H 0C

Jeff Johnson 1.0IP 2H 0C

Arturo Barradas 1.0IP 0H 0C