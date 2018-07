Los 10 emojis más usados en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO.-Como cada 17 de julio, hoy se conmemora el Día Mundial del Emoji. El origen de esta celebración no es algo tan sofisticado, más bien es que el emoji de “calendario” tenía inscrito “Jul 17”. En la más reciente actualización pasó al 24 de febrero y se ha modificado dependiendo del sistema operativo. Sin embargo, es un buen motivo para hablar de la importancia de los emojis en nuestra vida.

Today’s the only day you can use the calendar emoji 📅 pic.twitter.com/xy85iJad0g

— b u t t e r b a l l (@audivon12) 17 de julio de 2018