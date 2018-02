Lorena Herrera una más de las famosas que fueron acosadas sexualmente

CIUDAD DE MÉXICO.- Lorena Herrera se unió a las famosas mexicanas que aseguran haber sufrido algún tipo de acoso sexual y confesó que al inicio de su carrera en el cine también padeció este tipo de incómodas situaciones.

“Sí, yo tuve también (una experiencia de acoso sexual). Estoy recordando ahora un momento muy desagradable, el cual no quiero recordarlo y sí se siente uno que no sabe que hacer; sobre todo cuando estás empezando”, dijo la cantante.

Señaló que la situación que padeció nunca llegó a instancias más graves, como Karla Souza: “una violación jamás. Antes yo creo que tiro al piso al hombre de los golpes que le daría. No, nunca una violación”.

“Ya ni me acordaba, con lo de Karla me acordé ahorita. Me parece terrible. No entiendo en qué momento, cómo puede suceder que alguien te viole”, agregó.

La también actriz manifestó que olvidó lo más pronto posible lo sucedido con el productor del que no quiso revelar su nombre.

“Ni lo recuerdo. Era un productor de cine. Aunque recordara el nombre no lo diría, contaría el hecho, pero no diría el nombre. Ese hombre ya ha de ser un anciano que ya no se le para ni un dedo al pobre”, finalizó.