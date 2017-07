Lorde ya está pensando en ideas para su tercer disco de estudio

CIUDAD DE MÉXICO.- Depués de mucha espera, Lorde al fin estrenó su segundo disco de estudio Melodrama, el cual salió a la venta hace apenas un par de semanas, pero parece que ya no se esperará más tiempo para lanzar su tercer disco de estudio, o al menos así lo reveló en Twitter.

Resulta que Lorde, le respondió a una cuenta de sus fans quienes le señalaron atinadamente que en su último álbum, el tema del baile está muy presente, citando frases con la palabra “dance” (bailar) utilizada a lo largo de sus canciones. La cantante neozelandesa confesó que es algo que ni ella misma había notado, pero lo que sí tiene claro, es que definitivamente para su siguiente disco: “se alejará del baile y exploraré nuevos mundos”.

wow lol i didn't realise it was at this level.. needless to say next record will move firmly away from dancing & explore new worlds 🙂 — Lorde (@lorde) July 1, 2017

Después, Lorde se empezó a clavar más y comenzó a mencionar que estaba muy satisfecha con todo lo que había logrado con la llegada de Melodrama, ya que por primera vez tocó en siete países diferentes en un lapso de siete días, algo de lo que dijo estar orgullosa debido a a que las artistas femeninas se tiene que enfrentar a muchas batallas de las que a veces el público no se entera ¡Bien dicho Lorde!

just did seven countries in seven days for the first time. popstar achievement unlocked — Lorde (@lorde) July 1, 2017