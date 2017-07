Logran su meta más de 200 alumnos de la ETI 32

NUEVO LAREDO, TAM.- Alfonso Salas, padre de familia de uno de los más de 200 adolescentes que ayer se graduaron de la Secundaria Técnica Número 32, licenciado Adolfo López Mateos, éste ciclo escolar que concluyó, su hijo del mismo nombre, consideró que conforme los estudiantes van avanzando de nivel de estudios más se le complica continuar con su preparación académica.

“Aún no es seguro que quede en el CBTIS, sino en el COBAT ya no hay cupo, otra opción es la preparatoria municipal y está muy lejos, y la única solución que veo, pero es complicada es meterlo a estudiar la preparatoria en una escuela particular, pero me sería muy difícil hacer los pagos”, reconoció.