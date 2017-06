“Logan Noir”, disponible solo en plataformas digitales

CIUDAD DE MÉXICO.- La película estadunidense “Logan Noir”, protagonizada por Hugh Jackman, que muestra el lado más humano del afamado personaje, se encuentra a la venta y disponible en renta a través de las plataformas digitales.

“Logan Noir” es la versión en blanco y negro de la película disponible únicamente para iTunes, Claro Video, Cinépolis Klic, Playstation y Xbox.

“Logan” ve al actor nominado al premio Oscar, Hugh Jackman, a reprender su papel icónico como The Wolverine for one, última vez a través de en una cruda, poderosa y dramática historia autónoma de sacrificio y redención.

La protagoniza Jackman junto con Patrick Stewart (X-Men: Days of Future Past), Stephen Merchant, Richard E. Grant y con el debut de Dafne Keen como “Laura”.

El filme fue dirigido por James Mangold (Walk the Line, The Wolverine) y producido por Hutch Parker, Simon Kinberg y Lauren Shuler Donner, bajo la distribución de 20th Century Fox.

“Queríamos algo que se sintiera muy diferente, fresco y en última instancia, muy humano. Me parece que la fuerza de ‘X-Men’ y la fuerza de ‘Wolverine’ es más su humanidad que su superpotencia”, comentó Jackman, según las notas de producción.

“Al explorar este personaje por última vez quería llegar al corazón de quién era ese humano, más de lo que sus garras pueden hacer”, añadió.

El director James Mangold mencionó que durante la filmación de “Logan” tomó muchas fotografías en blanco y negro y se dio cuenta de lo impactantes y dramáticos que el monocromo hacía ver a las escenas y los personajes.

“Las vibras de viejo oeste y cine negro que tiene la película parecían brillar en ese formato sin un sólo rasgo del lustre que tienen las modernas películas de héroes de historieta.

“Así que, durante la edición, Fox y yo publicamos algunos de los fotogramas por Internet y los fans respondieron con mucho entusiasmo, muchos de ellos con la ilusión de ver la cinta terminada en blanco y negro, bien cronometrada y en alto contraste”.

“Logan” está disponible a la venta digital desde el 1 de junio en plataformas como iTunes, Google Play, X-Box y PlayStation, Cinépolis, Klic, Claro Video, y ahora a la renta digital en Totalplay, IZZI, Axtel y Megacable.