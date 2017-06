Lo que tienes que saber si planeas ir al cine este ‘finde’

Sinopsis: Antes de ser Wonder Woman era Diana, princesa de las Amazonas entrenada para ser una guerrera invencible. Diana ha sido criada en una isla paradisíaca protegida. Hasta que un día un piloto americano que tiene un accidente y acaba en sus costas le habla de un gran conflicto existente en el mundo [Primera Guerra Mundial]. Diana decide salir de la isla convencida de que puede detener la terrible amenaza. Mientras lucha junto a los hombres en la guerra que acabará con todas las guerras, Diana descubre todos sus poderes, y de paso, su verdadero destino.

Tráiler:



Sinopsis: Valeria tiene 17 años y está embarazada. Vive en Puerto Vallarta con Clara, su media hermana. Valeria no ha querido que Abril –la madre que lleva mucho tiempo ausente- se entere del embarazo, sin embargo Clara ante la presión económica y las responsabilidades que implica tener un bebé en casa, decide llamarla. Abril llega con disposición de ayudar a sus hijas, pero pronto entenderemos por que Valeria prefería mantenerla lejos.

Tráiler:

Mio O De Nadie

Sinopsis: Julia en esta película es una chica nueva que llega a la vida del papá de July después que el y su esposa se divorciaran por problemas de parejas, Tessa aun no se adapta a ya no estar con su ex esposo porque quiso intentar arreglar sus problemas pero ya era tarde porque él conoció a Julia, a Tessa el amor se le convirtió en locura tanto así como para llevar un plan muy malvado contra la actual mujer de su ex esposo. Ella debe pensar que solo Mio o de nadie hará hasta lo imposible para que no sigan juntos.

Tráiler:



Nunca digas su nombre

Sinopsis: Cuando tres estudiantes universitarios se mudan a una vieja casa fuera del campus, accidentalmente, dan rienda suelta a una entidad sobrenatural conocida como “Bye Bye Man”, quien los hace presa en cuanto descubren su nombre. Los amigos deben tratar de salvarse, al mismo tiempo que mantienen la existencia de “Bye Bye Man” secreta para salvar a otros de la misma suerte mortal.

Tráiler:



Sea cual sea tu elección, esperamos que pases un muy divertido fin de semana.