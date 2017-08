Lo detuvieron con 60 celulares después de Lolapallooza

CHICAGO.- Un hombre que estaba bajo custodia de la policía de Chicago por ser encontrado con más de medio centenar de celulares en su mochila en el festival de Lollapalooza fue liberado sin que se le presentaran cargos.

De acuerdo con las autoridades, el sábado 5 de agosto, la policía recuperó 60 celulares robados en este festival musical y el sospechoso fue arrestado. Sin embargo, fue puesto en libertad porque ninguno de los dueños presentó una denuncia.

La policía informó que los investigadores no tenían evidencia de robo, por lo que los teléfonos fueron entregados a la sección de objetos perdidos de este festival que se celebró este fin de semana en el Grant Park.

