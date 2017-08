Lo detienen fiscales por placas vencidas

NUEVO LAREDO, TAM.- Como muchos ciudadanos, que han tenido un altercado con los llamados Poli fiscales, que son oficiales de comercio en la aduana, ahora le toco a un ciudadano Americano, a quien detuvieron y sancionaron por portar placas vencidas al intentar cruzar a Nuevo Laredo.

Juan Cisneros ciudadano americano, la mañana de este viernes, de acuerdo a su relato, intentaba visitar a sus familiares en Nuevo Laredo, al llegar a los semáforos del Puente Internacional No.2, le toco verde sin embargo fue sometido a revisión, donde detectaron el vencimiento de sus placas, siendo detenido, y llevado a las instalaciones del Puente Internacional No.1, donde permaneció por algún tiempo, sin recibir alguna orientación sobre su situación.

“Si acepto que traigo las placas vencidas, y no sabía que por eso me podrían detener, el titulo y la documentación del carro esta a mi nombre, pero tampoco la portaba conmigo más que nada por seguridad, y pues ahora no se qué va a pasar con mi carro, ni nada de la multa si me vayan a aplicar una”, expresó Juan mientras permanecía a espera de una resolución de los fiscales.