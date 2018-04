Lluvias benéficas para siembras en la frontera

CIUDAD VICTORIA,TAM.- Hasta el medio día de este martes, en algunos municipios del norte de Tamaulipas se reportaban hasta dos pulgadas de agua, lo que representa una buena humedad que habrá de ser útil para las siembras de sorgo y maíz, señaló Ariel Longoria Garcia, Secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas.

En San Fernando reportan 2 pulgadas muy buenas, en la zona temporalera quensuman más de 300 mil hectáreas. Río Bravo 2 pulgadas, 1 pulgada en Valle Hermoso y de acuerdo a los reportes, sigue lloviendo, señaló.

“Esperemos que la mancha que se marcaba en el mapa, que era bastante grande, deje una mayor humedad para las 750 mil hectáreas que están sembradas en la zona norte, tanto de maíz como de sorgo”, agregó.

El funcionario estatal aceptó sin embargo que existe el riesgo de que las próximas temperaturas altas provoquen en un momento dado, alguna plaga, sin embargo considero que el agua es más benéfica.

Los pronósticos que tenemos son favorables aunque en gran mayoría el sorgo ya estaba espigando y el maíz, tener humedad nos da el beneficio de alcanzar un desarrollo para el grano y aseguraría una buena cosecha, en Tamaulipas, agregó.

El funcionario estatal dijo también que en cuanto al pago a los productores, que aún están pendientes de recibir su liquidación por parte de la SAGARPA, se continúa avanzando.

“En total ya se pagaron 830 millones de pesos de los más de mil 200 millones de pesos pendientes, hablamos que están pendientes más de 300 millones de pesos de unos 2 mil expedientes”, indicó.

Señaló que en estos no se ha avanzado debido a diversas circunstancias entre ellas, el hecho de que no se han revisado los expedientes o los campesinos no han cumplido con la entrega de su documentación, aparte de algunas fallas en el CURP o la falta de una cuenta bancaria.

En estos días veremos qué pasa con los que no han pasado la revisión de expedientes si es su CURP o la cuenta bancaria y los que faltan pues ya es cuestión de ellos”, señaló.