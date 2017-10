Llegan licencias pre-jubilatorias a los maestros

NUEVO LAREDO, TAM.- Este lunes entran en vigor las licencias pre-jubilatorias para maestros de Educación Básica, por lo que se prevé la falta de maestros en algunas instituciones de preescolar, primaria y secundaria, además de supervisiones escolares.

A la fecha, son dos maestros, dos directores y la supervisora de secundarias técnicas número 14 Lileana De Llano Duarte quienes a partir del 1 de octubre dejaron de laborar haciendo efectiva su licencia pre-jubilatoria.

“Después de 35 años de servicio docente, yo me retiro, solamente iba a trabajar cinco años y me extendí 30 más porque me gustaba mi trabajo. Quienes ya hemos confirmado está licencia pre-jubilatoria somos cinco hasta el momento; son los directores de la secundarias técnicas 78 Dionisio Infante Vásquez y de la 79 Juan Manuel González Garza así como un maestro de la Técnica 47, yo, y una maestra más que ya vino por la solicitud de licencia pre-jubilatoria”, detalló.