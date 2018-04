Llegan heridos, infartados y atropellados

Atienden a pacientes que con Seguro Popular o que no lo tengan y a indigentes

NUEVO LAREDO, TAM.- En el servicio de Urgencias del Hospital General “Solidaridad” al mes realizan alrededor de tres mil 500 consultas, de las cuales el 85 por ciento de ellas son consultas de primer nivel, y el 15 por ciento son urgencias reales, indicó el doctor, Juan Manuel Salazar jefe del área de Urgencias.

El medico añadió que las consultas de primer nivel son como gripe o gastroenteritis, además de problemas crónicos como la diabetes y la hipertensión, por lo que el otro 15 por ciento son pacientes que acuden por una urgencia que pone en peligro su vida.

“Lo que pone en peligro la vida de una persona son heridas, infartos, personas que llegan con sangrado o atropellados, pero la mayoría de los ´pacientes que atendemos son consultas general, en todo el país los hospitales generales son considerados como hospitales de shock trauma”, indicó.

Eso quiere decir que todo paciente que es encontrado, accidentado, quemado, o bien atropellado el primer lugar donde se atiende es en un Hospital General, por ello lógicamente se satura el servicio de urgencias, por la cantidad de pacientes que acuden a consulta general que no a meritan atención de urgencias.

Destacó que muchas personas acuden al nosocomio por no ir a su consultorio o módulo de salud que les corresponde en el lugar donde residen, en el hospital se atienden a pacientes que tengan Seguro Popular o que no lo tengan, así como a personas indigentes que llegan y que no pueden tener datos de ellos.

Precisó que a un paciente mayormente los que son foráneos que se les brinda la atención medica y que no le localizan a sus familiares, se apoyan con el departamento de Trabajo Social, que son los que les ayudan a localizar al familiar si es que tiene.

“Y si no, se les da por parte del servicio de enfermería y por parte del medico la atención como debe de ser, el medicamento también se les otorga aquí, solamente algún estudio que se tenga que realizar por el exterior ahí no se lo podemos realizar, porque no tenemos el recurso para hacerlo”, indicó.

El jefe de urgencias manifestó que la mayoría de los pacientes que necesitan una urgencia, son pacientes que son crónicos, como diabéticos, hipertensos, o problemas con el riñón y que no se atienden adecuadamente, la mayoría de los problemas son causados por ellos mismos por no llevar un tratamiento adecuado.

“En urgencias tenemos 18 médicos que cubren todos los turnos, y en enfermería también están cubiertos todos los turnos, urgencias atiende las 24 horas del día los 365 días del año, días festivos y no festivos, a quienes vengan a urgencias les pedimos que vengan solo con un acompañante”, concluyó.