Llega un quinto candidato a elecciones presidenciales México

Rodríguez, gobernador con licencia del norteño estado de Nuevo León, no había podido oficializar su candidatura como independiente porque según el Instituto Nacional Electoral (INE) no había presentado suficientes firmas legítimas que lo apoyaran.

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos semanas de que haya iniciado oficialmente la campaña electoral de cara a votaciones del 1 de julio en México, un quinto político llega a la contienda presidencial, Jaime Rodríguez, más conocido como “El Bronco”, pero lo hace gracias a una decisión judicial y no exento de polémica.

Rodríguez, gobernador con licencia del norteño estado de Nuevo León, no había podido oficializar su candidatura como independiente porque según el Instituto Nacional Electoral (INE) no había presentado suficientes firmas legítimas que lo apoyaran. Sin embargo, el Tribunal Electoral decidió el martes de madrugada –por cuatro votos a favor y tres en contra– que no se le había dado a Rodríguez oportunidad suficiente de responder a las inquietudes de las autoridades y que su candidatura debía ser autorizada de inmediato puesto que el período de campaña ya había comenzado.

Este año por primera vez los independientes podían aspirar a ser candidatos a la presidencia de México, pero lo que en un principio se consideró todo un éxito para la democracia, se convirtió en un tortuoso camino plagado de quejas e irregularidades.

Los aspirantes tenían que conseguir poco más de 866.000 firmas –equivalentes al 1% del electorado– en al menos 17 de las 32 entidades federativas, y avaladas con una credencial de elector.

Sin embargo, el INE descubrió que se habían utilizado muchos documentos de identidad falsos o fotocopias, por lo que anuló miles de registros por estas u otras irregularidades y de tres políticos que aparentemente habían alcanzado el número necesario de firmas solo avaló la candidatura de la exprimera dama Margarita Zavala.

Rodríguez era el contendiente que más firmas brutas había reunido. El INE le había invalidado algunas y “El Bronco” había conseguido aclarar unas 60,000 que finalmente fueron aceptadas pero se quedó a 16.000 de la candidatura. El tribunal electoral estimó que esa cantidad suponía un porcentaje muy pequeño y que de haberse permitido una revisión completa se hubiera logrado, por eso ordenó al INE considerarle como candidato.

“Dios es grande, gracias. #ProhibidoRendirse”, escribió Rodríguez en sus redes sociales al conocerse la decisión.

Posteriormente, en una entrevista con Foro TV, dijo que el INE había actuado de manera “arbitraria” y “deshonesta” acusándole de “suplantaciones y simulaciones” en las firmas pero al final “los tribunales nos han dado la razón”.

Asimismo, no se extrañó de las muchas críticas surgidas contra él. “Quiero terminar con la partidocracia de México, no van a hablar bien de mí”.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, adelantó que el Instituto acatará la decisión del tribunal pero defendió el trabajo “pulcro, desde el punto de vista técnico; neutral, desde el punto de vista político; y profesional” de la entidad que dirige.

“Van a aparecer en la boleta los que hayan cumplido sus requisitos y todos aquellos que por el mandato del tribunal (deban estar)”, añadió.

Jaime Rodriguez, de 60 años, es un ingeniero agrónomo, sin pelos en la lengua y mano dura que creció políticamente a las faldas del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después de más de tres décadas en su seno se convirtió en el primer político en ganar una gubernatura de forma independiente, la de Nuevo León, en 2015. Lo hizo, como ahora realizó la precampaña, subido a lomos de su caballo.

El resto de aspirantes a la presidencia se mostraron respetuosos con la decisión del tribunal. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, líder en todas las encuestas, se mostró a favor de que todos los independientes, y no sólo Rodríguez, pudieran estar en las boletas. El líder de la alianza de derecha e izquierda Ricardo Anaya mostró su sorpresa pero dijo que acatará la decisión; y el candidato oficialista José Antonio Meade, que se encuentra en el tercer lugar de las preferencias, dio la bienvenida a “El Bronco”.

Margarita Zavala, la independiente que salió del derechista Partido de Acción Nacional (PAN) para crear su propia candidatura, fue la que mostró un mayor desacuerdo y dijo en declaraciones a Radio Fórmula que este tipo de decisiones puedan generar incertidumbres en el proceso electoral.

Más allá de esto, personas ajenas a la contienda electoral hicieron las críticas más duras.

“Al legitimar una candidatura que se construye con firmas falsas, el Tribunal Electoral abre la puerta para que se haga todo tipo de transas”, escribió en Twitter el abogado, académico y analista Miguel Carbonell.

Otro doctor en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diego Valadés, decía por la misma vía que era “una irresponsabilidad poner en riesgo la credibilidad de las elecciones casi tres meses antes de que se celebren”.

“El Tribunal Electoral está mermando la capacidad operativa del INE, y lo hace contra el derecho y el sentido común”, agrega en su tuit.

Los analistas estiman que Zavala previsiblemente dividirá el voto de la derecha mexicana y restará votos a Anaya –el segundo en las encuestas– ya que ambos tienen sus raíces en el PAN.

Sin embargo, no está tan claro el impacto que podrá tener la incorporación de Rodríguez a la contienda ya que tanto podría ganarse algunos votos del PRI como de indecisos que no están convencidos de votar por López Obrador.