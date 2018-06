Llega ‘oleada’ de paisanos

NUEVO LAREDO TAM.- Apenas un día después de darse el arranque del Programa Paisano Verano 2018, llegó a las instalaciones del Centro de Internación Temporal de Vehículos (CITEV), la primera oleada de paisanos.

Fue durante la madrugada de este sábado y parte de la mañana cuando se dio la mayor presencia de paisanos en las instalaciones del CITEV, ya al filo del medio día la afluencia era menor.

“Yo vengo desde Oklahoma voy para Durango, aunque no hay muchos paisanos el trámite esta un poco tardado, yo me lleve dos horas y media, lo que sucede es que Banjército no tiene abiertas mas que cuatro o cinco cajas y es ahí precisamente donde se pierde mucho tiempo”, comentó Fernando Esparza.

Ahí en las riberas del Río Bravo, la familia Ramírez, esperaba que la cabeza de la familia terminará con los trámites, para continuar con su viaje también hacia el estado de Durango.

“Venimos de Dallas y vamos a Durango, aunque se tengan años viviendo en Estados Unidos no se olvida uno de sus orígenes, es por ello que con mucho gusto vamos a visitar a la familia”, comentó Lucia Ramírez.