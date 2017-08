Llega Donald Trump a la frontera; inspecciona dron “Predator”

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump llegó a Arizona en medio de protestas a favor y en contra de su gobierno.

Antes de emitir un mensaje, el mandatario estadounidense visitó el Cuerpo de Infantería de Marina en la frontera con México en donde inspeccionó el dron Predator que se usa para patrullar la región.

A través de un video en Twitter, Trump agradeció a los “hombres y mujeres en las instalaciones de aduanas y protección fronteriza en Yuma, Arizona”.

THANK YOU to all of the great men and women at the U.S. Customs and Border Protection facility in Yuma, Arizona & around the United States! pic.twitter.com/tjFx8XjhDz

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2017