Llega ‘bien cargado’ recibo de luz

NUEVO LAREDO, TAM.- Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esta frontera denunciaron que los altos montos establecidos en los recibos de la luz se tratan de un incremento descomunal.

De acuerdo con los inconformes, manifestaron que la CFE nunca da una solución a los usuarios, excepto que tienen que pagar la cantidad indicada en los recibos bimestrales.

Alicia Borrego, usuaria de la CFE dijo que en este último bimestre, el monto por el servicio de energía eléctrica incrementó considerablemente, en comparación a los otros bimestres, pues aseguró que el último consumo fue de 900 pesos y ahora el monto llegó de mil 500 pesos.

“Pagué como 600 pesos más en este mes, es un cobro abusivo para nosotros que somos trabajadores y que ganamos el mínimo, si se nos hace pesado pagar, siempre en la temporada de diciembre llega más luz, supuestamente por los focos de Navidad y todo lo que conlleva, pero si nosotros no pusimos nada, no tenemos porqué pagar y como quiera nos sale más de luz, esto es algo abusivo”, subrayó.

Otro usuario inconforme es Eduardo Gaytán a quien todavía no le llega el recibo de la luz, pero considera que vendrá más elevado.

“Todavía no llega el recibo, pero es casi seguro de que vendrá más cargado, yo siempre pago alrededor de 250 pesos, yo creo que me va a venir lo doble y eso que no puse adornos navideños. En esta temporada la CFE siempre aumenta los montos, esto nos perjudica a nosotros porque cada vez pagamos más de luz”, aseguró.