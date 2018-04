Llama Yahleel Abdala a jóvenes priístas a defender convicción partidista

NUEVO LAREDO, TAM.- A defender su convicción de priistas ante cualquier circunstancia adversa que se presente, enarbolando las causas justas del partido contra todo viento de desprestigio que se levante en estos tiempos electorales convocó Yahleel Abdala Carmona a la juventud de Nuevo Laredo.

“Quiero invitarlos a que no permitan que nadie les venga a quitar los sueños que tienen, siéntanse orgullosos de ser priístas, a pesar de que nos señalen y nos digan de cosas, porque es una realidad que nos están atacando, pero ustedes, al igual que yo, sabemos que somos gente honesta, trabajadora, honrada, con principios y valores”, enfatizó.

La candidata del PRI a la senaduría por Tamaulipas sostuvo esta semana un encuentro con miembros de siete organizaciones juveniles que signaron el compromiso de promover fuertemente el voto ciudadano a favor de la fórmula priísta.

El evento se desarrolló en el salón Siglo XXI, en donde se formalizó el nombramiento de los dirigentes de las agrupaciones Red jóvenes x México, PRI-Mx, Chavos Red, Jóvenes “Leandro Valle”, Federación de Organizaciones Obreras Juveniles, Juventud Popular y Juventud de México en Revolución.

‘QUIERO TRABAJAR DIFERENTE Y MEJOR’: YAHLEEL

En presencia del dirigente del PRI en Nuevo Laredo, Carlos Reséndiz González y la secretaria del partido, Baudelia Juárez García, así como del candidato a diputado federal, Juan de Dios Juanes Carrizalez, la abanderada priísta los animó a seguir fortaleciendo su identidad priísta.

“Si estamos aquí en el PRI es para tratar de hacer las cosas diferentes y hacerlas mejor, sé que hay personas que han dañado al partido, pero nosotros no, hay que luchar desde adentro, hay que ser valientes y estar dentro para defender las cosas”, enfatizó.

Resaltó que como parte de su proyecto de trabajo, si el voto popular la lleva al triunfo este 1 de julio, apoyará fuertemente a los jóvenes en el entendido de que la política es para hacer amigos.

“Quiero hacer un compromiso con ustedes: Que me apoyen, no me dejen sola, échenme la mano”, apuntó.