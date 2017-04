LLama INE a participar en el Consejo de Vigilancia

NUEVO LAREDO, TAM.- El Instituto Nacional Electoral (INE), lanzó la convocatoria para todos aquellos ciudadanos que quieran participar en el Consejo Local de Comisión de Vigilancia para los Procesos Electorales del 2018, el objetivo es que los ciudadanos vigilen, apoyen, supervisen y dar cuenta del correcto desarrollo de la organización de una elección.

Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del INE en Nuevo Laredo, señaló que ya se lanzó la convocatoria y los interesados tienen hasta el 12 de Junio para poder presentar su solicitud.

“Es una convocatoria muy importante, si bien el Instituto Nacional Electoral tiene una estructura de servicio profesional y de personal de la rama administrativa para efectivamente con todas esas actividades, a la víspera de los proceso electorales se integran los Consejos Electorales, que son Consejos Ciudadanos integrados por ciudadanos interesados en participar en esta tarea de apoyar”, dijo.

El Vocal, manifestó que no se requiere un título universitario para poder ser consejero, pero que se requiere no haber sido candidato de un partido político en los últimos tres años, no haber sido dirigente de un partido político en los últimos tres años, no tener doble nacionalidad, únicamente mexicanos por nacimiento y cumplir con los requisitos electorales de estar inscritos en el padrón, contar con su credencial de elector y una serie de formatos y documentos que se tienen que requisitar y presentar.

“Llego la época de la renovación completa y entonces en cada capital de los estados, en los 31 estados y la Ciudad de México, habrá de integrarse un nuevo Consejo local, ya se emitió la convocatoria, la fecha límite para presentar solicitudes es el próximo 12 de junio, hay muy buen tiempo para que la gente se entere de esta convocatoria y pueda participar”, concluyó.

Por su parte, e Instituto Nacional Electoral invita a toda la ciudadanía que no ha tramitado o actualizado su credencial de elector a que acudan a los cinco módulos que existen en la ciudad ya que el próximo año será electoral y si no la tramitan o actualizan, no podrán votar.

Juan Eduardo Ávila Cruz, vocal del registro federal de electores, dijo que el movimiento más solicitado por los ciudadanos es el cambio de domicilio.