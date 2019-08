Lizbeth Rodríguez enfrenta a sus ‘haters’ y les habla por teléfono

CIUDAD DE MÉXICO.-Lizbeth Rodríguez ha sido testigo de polémicas situaciones en su programa Exponiendo Infieles que la convirtieron en blanco de ataques y críticas en redes sociales, por lo que decidió enfrentar a sus detractores y les habló por teléfono.

En su canal de YouTube, la Chica Badabun compartió una grabación en donde explica que a pesar de que no estaba muy convencida decidió filmar un video en donde muestra lo que pasa al hablar por teléfono con las personas que la insultan en Instagram.

“Estuve investigando un poco en los perfiles de las personas que me agreden todos los días y me llevé una sorpresa muy interesante. Cuando te metes a los perfiles de esas personas, o no tienen foto, o están privados o nunca te contestan”, comentó.

La conductora revisó los comentarios de su última fotografía de Instagram y comenzó a llamar por teléfono a algunos usuarios para conocer los motivos que los llevan a ofenderla.

El primero fue un niño, quien negó haber realizado el comentario y culpó a sus primos, la segunda fue una joven que explicó que su novio es fan de Exponiendo Infieles y durante una pelea se le ocurrió insultarla para molestar a su pareja.

Algunos sujetos con los que Lizbeth Rodríguez habló intentaron convencerla de salir con ellos, mientras que otros la volvieron a ofender.

Al final, la conductora invitó a sus seguidores a pensar en el daño que le pueden ocasionar a una persona al atacarla a través de una computadora.