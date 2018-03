Listos ‘guerreros’ para la gran final de oratoria

NUEVO LAREDO, TAM.- El Centro Educativo y de Expresión Oral (CEEO), el cual es dirigido por el profesor David Ojeda Posada, una vez más llega a la final en el concurso estatal de oratoria, “Sentimiento Juarista”, poniendo en alto el nombre de Nuevo Laredo, los 4 jovencitos que representan esta ciudad fronteriza.

En esta ocasión los finalistas de esta ciudad, participan en las categorías de Preescolar la niña Camila Coronado Puente, Primaria Angello Martínez, Secundaria Cinthia Nallel y Herrera y Preparatoria Casandra Salinas, lo que indica que Nuevo Laredo, sería la ciudad con más representantes en dicha competencia de oratoria.

El evento tendrá lugar en Ciudad de Victoria, el próximo viernes 16 de marzo, el Certamen Sentimiento Juarista 2018, alberga a niños de las diferentes ciudades del Estado, llegando sólo los mejores a la final dentro de los cuales destacan los 4 jóvenes guerreros de la palabra como los define el profesor Ojeda.

“Después de muchos filtros, la verdad me siento muy contento de haber coadyuvado con los esfuerzos de estos jóvenes, porque hemos logrado ya cruzar, seleccionarse ante todos los oradores de Tamaulipas, se escucha grande pero es cierto, participaron del Sur, Centro y Norte del Estado, y hubo un selectivo en cada región, de donde sobresalimos y estamos en la gran final”, comentó David Ojeda Posada, asesor del CEEO en Nuevo Laredo.

La joven Casandra Salinas Marmolejo, quien participa a nivel Preparatoria, se dijo muy contenta y comprometida con su participación, cabe destacar que no es la primera vez que compite en el certamen Sentimiento Juarista, donde ha sobre salido por su entrega al arte de la oratoria.

“Me siento muy feliz, contenta y sobre todo orgullosa, porque una vez más demostramos que Nuevo Laredo, tiene buena competencia, que somos buenos oradores y agradecemos por eso al profesor David Ojeda, que siempre nos ha apoyado y nos da la motivación para sobresalir”, comentó Casandra.

Cinthia Herrera dijo “Me siento muy orgullosa por este logro, y ¡vamos por la medalla de oro!, por lo que también me siento muy comprometida a seguir echándole ganas, a seguir preparándome, porque sé que llevo la representación del nombre de Nuevo Laredo y el CEEO”.

Un poco más breve, pero segura de sus respuestas la pequeña Camila Coronado, comentó “También me siento muy contenta, y me gusta mucho la oratoria, y mis papis también están muy contentos, y me dan todo su apoyo”.

Los 4 estudiantes y oradores de Nuevo Laredo, son fuertes rivales a vencer por los estudiantes de Madero, Reynosa, Mante, Rio Bravo, Ciudad Victoria, Matamoros, esto en las diferentes categorías, desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.