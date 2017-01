Lista de ganadores de los Globos de Oro 2017

LOS ÁNGELES.- Esta noche se realiza una nueva edición de los Premios Globos de Oro, donde la prensa internacional premia a lo mejor del cine y la televisión y aquí podrás ver la lista completa de los ganadores de este 2017 que se actualizará en vivo.

La ceremonia número 74 de los Globos de Oro se lleva a cabo en el Beverly Hilton de Los Ángeles, California y será presidida por el comediante Jimmy Fallon.

A continuación puedes ver la lista completa de los ganadores actualizada en vivo:

Mejor actor en película de comedia o musical

Ryan Gosling por “La La Land”

Mejor actriz de reparto

Viola Davis por “Fences”

Mejor actor de reparto

Aaron Taylor-Johnson por “Nocturnal Animals”

Mejor guión

Damien Chazelle por “La La Land”

Mejor película en Lengua Extranjera

“Elle” de Francia

Mejor película animada

Zootopia

Mejor música original

Justin Hurwitz por “La La Land”

Mejor canción original

“City Of Stars” de “La La Land”

Mejor serie de televisión dramática

“The Crown”

Mejor actriz en serie dramática

Claire Foy por “The Crown”

Mejor miniserie o película para la televisión

“The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”

Mejor actriz en miniserie o película para la televisión

Sarah Paulson por “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”

Mejor actor en serie dramática

Billy Bob Thornton por “Goliath”

Mejor actor de reparto en serie, miniserie o película para televisión

Hugh Laurie por “The Night Manager”

Mejor serie de televisión comedia o musical

“Atlanta”

Mejor actriz en serie de comedia musical

Tracee Ellis Ross por “Black-ish”

Mejor actor en miniserie o película para la televisión

Tom Hiddleston por “The Night Manager”

Mejor película dramática

Hell Or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Mejor película de comedia o musical

20th Century Women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

La La Land

Sing Street

Mejor actriz en película dramática

Amy Adams por “La Llegada”

Jessica Chastain por “Miss Sloane”

Isabelle Huppert por “Elle”

Ruth Negga por “Loving”

Natalie Portman por “Jackie”

Mejor actor en película dramática

Casey Affleck por “Manchester by the Sea”

Joel Edgerton por “Loving”

Andrew Garfield por “Hacksaw Ridge”

Viggo Mortensen por “Captain Fantastic”

Denzel Washington por “Fences”

Mejor actriz en película de comedia o musical

Annette Bening por “20th Century Women”

Lily Collins por “Rules Don’t Apply”

Hailee Steinfeld por “The Edge of Seventeen”

Emma Stone por “La La Land”

Meryl Streep por “Florence Foster Jenkins”

Mejor director

Damien Chazelle por “La La Land”

Tom Ford por “Nocturnal Animals”

Mel Gibson por “Hacksaw Ridge”

Barry Jenkins por “Moonlight”

Kenneth Lonergan por “Manchester By The Sea”

Mejor actriz en serie de comedia musical

Anthony Anderson por “Black-ish”

Gael García Bernal por “Mozart in the Jungle”

Donald Glover por “Atlanta”

Nick Nolte por “Graves”

Jeffrey Tambor por “Transparent”

Mejor actriz de reparto en serie, miniserie o película para televisión

Olivia Colman por “The Night Manager”

Lena Headey por “Game Of Thrones”

Chrissy Metz por “This Is Us”

Mandy Moore por “This Is Us”

Thandie Newton por “Westworld”