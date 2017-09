Linkin Park anuncia show en honor a Chester Bennington

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda Linkin Park anunció un concierto especial en memoria de Chester Bennington, el que fuera su vocalista, quien se suicidó el pasado 20 de julio.

El concierto tendrá lugar el próximo 27 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Los cinco miembros restantes de la banda estarán acompañados por otros artistas y la preventa de los boletos inicia este martes, mientras que la venta general iniciará el próximo viernes, se informó en un comunicado.

También se informó que los integrantes de Linkin Park donarán sus honorarios a la fundación en memoria de Chester, Music For Relief’s One More Light.

Este lunes además se dio a conocer el video para la canción “One More Light”, que no estaba contemplada para ser lanzada como sencillo, pero tras lo ocurrido con Chester y la conexión que el tema logró con sus fans, la eligieron.