Linette despacha a Osorio y avanza en el Abierto de Mérida

CIUDAD DE MÉXICO.- Magda Linette se sobrepuso a un inicio titubeante y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Mérida el martes, al eliminar a Camila Osorio por 6-7 (2), 7-5, 6-2.

La polaca, 21ra del escalafón de la WTA, se quitó dos puntos para partido cuando caía 5-2 en el segundo set. Ganó 10 games consecutivos para llevarse el segundo parcial y ponerse arriba 5-0 en el tercero.

Linette, quien es primera clasificada en México y alcanzó las semifinales en el último Abierto de Australia, se enfrentará a la húngara Panna Udvardy, quien previamente doblegó 7-6 (1), 7-6 (5) a la alemana Jule Niemeier.

Completes the comeback 🔁

Top seed @MagdaLinette fights through a tough test from Osorio in Mexico!#MéridaOpenAKRON pic.twitter.com/0cFfE4SOVi

— wta (@WTA) February 22, 2023