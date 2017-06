Lindsay Lohan prepara la fiesta de sus sueños con antiguas amigas

CIUDAD DE MÉXICO.- Lindsay Lohan prepara su fiesta de cumpleaños y lanzó las invitaciones desde Twitter.

Aunque hizo su fiesta pública, las personas que podrían asistir a su fiesta sí son muy selectas.

“Chicas lindas, Britney Spears, Paris Hilton, vengan a Mykonos para mi cumpleaños este fin de semana”, tuiteó la actriz y agregó a Beyoncé al final, “tú también”.

Mykonos es una isla en Grecia muy reconocida como destino para fiestas por sus playas.

Spears, Hilton y Lohan solían ser amigas a inicios del milenio, y fueron fotografiadas en múltiples ocasiones por los paparazzis, que se encargaban de mostrar lo mucho que le gustaba la fiesta a este grupo.

#nicegirls @britneyspears @parishilton come to #mykonos for my birthday this weekend 😊 @Beyonce you too

— Lindsay Lohan (@lindsaylohan) June 28, 2017