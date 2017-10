Lili Estefan regresa con emotivo mensaje en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- La presentadora de televisión Lili Estefan regresó a las redes sociales para felicitar de manera emotiva a su hermano en su cumpleaños.

Lili conocida por salir a la fama en 1986 en el programa de Don Francisco Presenta, y por tener ya una larga trayectoria en el medio, había anunciado anteriormente un retiro de los reflectores después de confirmar su separación con su ex esposo Lorenzo Luaces.

Sin embargo, la conductora de EL Gordo Y la Flaca, utilizó las redes sociales para regresar y dar a conocer un poco con sus seguidores sobre su vida.

Escribió: “Happy Birthday para el hermano más bello del mundo!”, posteó una foto de su hermano, la respuesta de sus fans rápidamente se hizo notar, pues comenzaron a escribirle que volviera al programa y que se recuperara ya.

Hace días la famosa publicó un post en donde se solidarizaba con Puerto Rico y México por los fenómenos naturales.

“La flaca” tras 28 años de matrimonió, reveló que inició un proceso legal para la separación de Lorenzo, padre de sus hijos.

“Hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años. Esto no ha sido una decisión tomada a la ligera, aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir”. Declaró la cubana frente a la televisión.