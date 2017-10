Liga de la Justicia podría ser exclusiva de Cinemex en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Un fuerte rumor comenzó a circular en redes sociales los días 21 y 22 de octubre de 2017, en lo que se refiere a los próximos estrenos cinematográficos en México. Según los reportes, la película de la Liga de la Justicia sólo sería estrenada en el país en la cadena Cinemex, dejando fuera de la jugada a Cinepolis.

Todo derivo de un supuesto “pitazo” de fuentes internas a Cinépolis, mencionando que la empresa tuvo algunos problemas legales con los implicados en la distribución de la obra de Warner Bros.; por lo que, hasta que no haya algo definido, se ha decidido cancelar el estreno.

Si bien esto podría ser tomado como otro de los miles rumores de internet, hay fundamentos para pensar que hay algo de verdad en los anterior. Cinépolis ha retirado todos sus anuncios referentes al ensamble de DC Comics; si uno entra a su portal oficial, en el apartado “Próximos Estrenos” ya no rastro de Batman, Mujer Maravilla y demás; quienes hasta hace unos días estaban fechados para el 17 de noviembre. Por su parte, en Cinemex se mantienen.

Asimismo, quienes pudieron ir al cine en los días mencionados, señalan que la promoción de nachos, los cuales vienen en un recipiente parecido al Batimóvil, ha sido retirada y sólo puede ser vendida “por debajo”, si el cliente pregunta por ella.

Ante esto, los fans han comenzado a preguntar acerca del estreno.

@Cinepolis buenas noches me gustaría saber porque no aparece ya en su lista la Liga de la justicia acaso no tendrán función? Espero que si 😭

— Mauro Gonzalez (@IngMauroGR) October 22, 2017