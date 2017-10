Líderes del Tri presentan la Asociación Mexicana de Futbolistas

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hecho histórico para el balompié mexicano fue el que suscitó este sábado, pues por fin la Asociación Mexicana de Futbolistas vio la luz tras ser presentada por jugadores líderes del Tri y algunos íconos del gremio nacional.

Los encargados de dar a conocer el nuevo instrumento organizativo para los patea balones fueron: Javier Hernández, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Oribe Peralta, Jesús Corona, Carlos Salcido, Christian Giménez y el retirado Álvaro Ortiz.

Siendo éste último, junto a Salcido, Peralta y Giménez, los designados como miembros fundadores, en tanto, Hernández y Guardado quedaron definidos como Asociados Honorarios. Sin embargo, el gran ausente de la tarde fue Rafael Márquez, otrora capitán del Tricolor y jugador de Atlas que está congelado desde hace meses para desempeñar su actividad profesional luego de ser vinculado a una red de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

No obstante, los flamantes asociados le enviaron un mensaje de apoyo al comandante de este proyecto, por su parte, Ortiz aseveró que, una vez que termine el proceso legal de Márquez, este se integrara a la Asociación, misma que a partir del 16 de octubre comenzará a obrar en favor de los derechos y garantías de los trabajadores de balón.

“Buscamos justicia y los jugadores sufren muchas cosas de las que no tenemos idea. Esto es ir paso a paso de manera firme. No es un juego y no queremos buscar otra cosas que los mexicanos estén bien y protegidos”, comentó ‘Chicharito’, líder indiscutible del Tricolor.

Asimismo, Guardado celebró el hecho de que los jugadores se hayan percatado que “tenemos unión y el poder necesario”, para “darnos cuenta que esto se necesitaba de hace mucho tiempo”.

Finalmente, el ‘Chaco’ explicó que si “los federativos saben que si el jugador está bien, rendirá mejor en la cancha”; sin embargo, consideró que aun “hay mucho por hacer pero llevará tiempo y diálogo”, aunque reconoció a sus compañeros porque están “dando la cara” por sus colegas.

Fuente: SDP