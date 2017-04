Liberarán a Flavino Ríos, exgobernador interino de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.- Con base en una resolución judicial, se ordenó que el exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, continúe su proceso legal en arresto domiciliario, confirmó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

El mandatario estatal explicó que “hay una resolución judicial, ustedes están enterados, hay una medida distinta, una medida precautoria distinta en razón de su enfermedad”.

Recordó que a consecuencia de su estado de salud, el exgobernador interino fue sacado del penal de Pacho Viejo y enviado a un hospital de Xalapa.

“Un juez decidió que debía permanecer fuera del reclusorio y que debía estar en su casa, eso es lo que hay, no se oculta absolutamente nada, es un gobierno totalmente trasparente, la ley así lo indica”, señaló.

Asimismo, Yunes Linares descartó que en el caso de Flavino Ríos se haya hecho un pacto, pues no se pacta la ley, y se calificó como un hombre recto que ha actuado con toda rectitud.

“No hay quien pueda señalar que yo haga pacto con delincuentes, yo no hago pactos, yo no pacto la ley, soy un hombre recto y he actuado con toda rectitud”, afirmó.