[VIDEO] Liberan a madre tras ser detenida de camino a ver a su hijo al hospital

LAREDO TEXAS.- Una madre de familia fue liberada el miércoles del centro de detención de inmigrantes en Laredo tras ser detenida por agentes de inmigración mientras iba de camino a ver a su hijo en un hospital de San Antonio.

La información fue proporcionada por su abogado Alejandro Martínez.

De acuerdo al licenciado Martínez, su cliente Esther Olvarte no ha visto a su hijo durante un período de dos meses y al enterarse de su estado crítico de salud, decidió irlo a ver.

Olvarte se presentó a la garita de inspección en Falfurrias el viernes con sus documentos evidenciando su residencia en Estados Unidos junto a los certificados de nacimiento estadounidense de sus cuatro hijos ciudadanos. Sin embargo, conforme a Martínez, Olvarte fue detenida sin justificación.

“Ella me dijo voy a ver a mi hijo y ya cuando llegó allí al “checkpoint” me dijo ya llegué y fue todo lo que supe de ella. El sábado no supe nada de ella hasta que nosotros fuimos al “chekpoint” y nos dijeron que estaba detenida,” dijo Flora Tafoya, hermana de Olvarte.

La familia de Olvarte había pedido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que usara du discreción en el futuro de Esther tomando en cuenta el estado crítico de salud del joven.