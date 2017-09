Liberación de precios de gasolina, encarece el combustible

NUEVO LAREDO, TAM.- La liberación de los precios de las gasolinas, no trajo mejores precios para los consumidores, este día la magna sin alcanzó los 12.03 pesos por litro.

Mientras tanto la gasolina Premium se ubicó este día en 14.95 pesos por litro, todo ello contraviene a lo anunciado por el gobierno federal de que la liberación de precios, traería mejores precios debido a la competencia, dijo el economista, Fernando Hinojosa Contreras.

“Que la energía eléctrica bajaría sus costos, que la gasolina con la liberación de precios traería precios más competitivos, dolorosamente vemos todo lo contrario no hay forma de detener los incrementos a la energía, dañando con esto la de por si endeble economía de la mayoría de la población”, añadió el economista.

Incluso ahora se ven noticias, donde políticos de alto nivel, afirman que ellos nunca dijeron que los energéticos no subirían de precio, siempre se engaña a las mayorías, que desafortunadamente no aprenden y siempre caen en el juego.

Cuando se da a conocer la liberación de precios en el noreste, el órgano regulador dice que los precios de gasolina y diésel se determinarán por el precio del petróleo.

“En realidad no ni siquiera la forma de verificar los precios en las diversas gasolineras de la ciudad, un conductor no podría recorrer la ciudad buscando mejores precios, porque le resultaría peor el remedio, en fin la tan cacareada liberación, no es más que un engaño más para el pueblo”, concluyó.