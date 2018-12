Ley de remuneraciones no aplica en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Ley de Remuneraciones expedida a nivel federal, con la cual se se establece que ningún funcionario público federal puede ganar más que el Presidente de la república, no va a proceder en Tamaulipas, señalo Abelardo Perales Meléndez.

“Para que pueda aplicarse una medida de este tipo, se tendría que aprobar una Ley de Remuneraciones por parte del Congreso del Estado y hasta donde sabemos, no hay en este momento una Iniciativa, ni por parte del Ejecutivo Estatal, por el Supremo Tribunal de Justicia o por los diputados locales”, comentó.

De acuerdo al Artículo 127 Constitucional, corresponde al Congreso Federal emitir, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Público del Gobierno Federal, y eso ya se ha hecho, pero esa, no aplica de manera legal para los estados, precisó el Coordinador General Jurídico del Gobierno de Tamaulipas.

Ello luego de ser consultado si en Tamaulipas, aprovechando el momento de revisión del presupuesto de egresos que estaría por recibir el Congreso del Estado, cuya fecha vence el próximo 10 de diciembre para su entrega, puede ser revisado en la entidad.

A nivel federal, cómo se sabe, la expedición de una Ley en este sentido, prohíbe de manera legal que funcionaria del Gobierno Federal, ganen un salario superior al que devengará el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

“La mayoría de los funcionarios del Gobierno de Tamaulipas, no ganamos mas que el Presidente. Hay una Ley federal que ya define, pero no hay una Ley local, a nivel local no va a proceder”, estableció.